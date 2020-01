amg la prise de benef s impose prudence de rigueur selon article du jour la filiale canadienne connait des deboires avec ses principaux clients, inquietant vu que cette filiale exploite en exclusivité mondiale le procedé.



AMG affilié Timminco fournit mise à jour sur le silicium de qualité solaire clients

Amsterdam, 22 October 2009 --- AMG Advanced Metallurgical Group NV's ("AMG," EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") 47.9% owned affiliate, Timminco Limited ("Timminco"; TSX: TIM) provided an update on its discussions with solar grade silicon customers. Amsterdam, le 22 Octobre 2009 --- AMG Advanced Metallurgical Group NV ( "AMG", Euronext Amsterdam: "AMG"), filiale à 47,9%, Timminco Limited ( "Timminco"; TSX: TIM) a fourni une mise à jour de ses discussions avec grade solaire les clients de silicium.

Timminco and one such customer have mutually agreed to terminate the existing supply agreement, which contemplated shipments of approximately 1,150 mt over a term of 18 months as originally announced on July 10, 2008. Timminco has also agreed to issue approximately 10.0 million common shares of Timminco, representing approximately 7.5% of Timminco's current issued and outstanding shares, as full and final settlement of the outstanding deposit of approximately C$20.5 million due to this customer under the terminated supply agreement. The issuance of these common shares is subject to receipt of all necessary regulatory approvals, including approval of the Toronto Stock Exchange. Timminco et le seul client de ce type ont d'un commun accord de résilier le contrat d'approvisionnement existants, qui envisage des expéditions d'environ 1150 tonnes sur une période de 18 mois comme initialement annoncé le 10 Juillet, 2008. Timminco a également convenu d'émettre environ 10,0 millions d'actions ordinaires de Timminco , représentant environ 7,5% de Timminco actuelle des actions émises et en circulation, à titre de règlement intégral et définitif de l'acompte en cours d'environ 20,5 millions de dollars grâce à ce client en vertu de l'accord dénoncé l'offre. L'émission de ces actions ordinaires est assujettie à l'obtention de toutes les mesures nécessaires les approbations réglementaires, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto.

With this agreement, Timminco has concluded settlement negotiations with all of its solar grade silicon customers who had advanced deposits against future shipments of solar grade silicon in 2008 and who had claimed earlier this year that their contracts were terminated. Avec cet accord, Timminco a conclu des négociations de règlement avec tous ses clients de silicium de qualité solaire qui avait dépôts avancée contre les expéditions futures de silicium de qualité solaire en 2008 et qui avait réclamé plus tôt cette année que leurs contrats ont été résiliés.

