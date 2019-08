APPLIED MATERIALS : dévoile un troisième trimestre supérieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Applied Materials a dévoilé des résultats en repli au titre de son troisième trimestre, qui restent toutefois supérieurs aux attentes du marché. Ainsi, l'équipementier américain pour le secteur des semi-conducteurs a dégagé sur les trois derniers mois un bénéfice par action ajusté en baisse de 29% à 74 cents, contre 70 cents attendu. Le chiffre d’affaires est, quant à lui, en baisse de 14% à 3,56 milliards de dollars. Les analystes attendaient en moyenne 3,53 milliards de dollars."Applied Materials réalise de solides performances financières dans un environnement de marché qui reste difficile pour l'instant ", a déclaré Gary Dickerson, président et CEO."Nous sommes enthousiasmés par les opportunités futures de l'entreprise et nous finançons entièrement nos programmes de R&D afin de développer de nouveaux produits et de nouvelles capacités qui accéléreront les feuilles de route des clients et soutiendront notre croissance dans les années à venir", a-t-il ajouté.En outre, le groupe anticipe au quatrième trimestre, un bénéfice par action ajusté compris entre 72 cents et 80 cents, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 3,68 milliards de dollars (plus ou moins 150 millions de dollars).