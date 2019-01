AtoS SE : On profitera du calme pour se positionner 22/01/2019 | 12:04 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 75€ | Objectif : 87.7€ | Stop : 69€ | Seuil d'invalidation : 66€ | Potentiel : 16.93% Le titre AtoS SE fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 75 € pour viser les 87.7 €. Graphique ATOS SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 67.88 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 66.14 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous la résistance des 92.53 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ATOS SE 1.57% 8 921 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 8.93% 112 527 ACCENTURE 6.69% 100 131 TATA CONSULTANCY SERVICES 0.83% 99 919 VMWARE, INC. 7.68% 60 525 AUTOMATIC DATA PROCESSING 3.10% 59 173 INFOSYS LTD 13.06% 44 526 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. 6.84% 39 270 DASSAULT SYSTÈMES 7.62% 33 172 NETEASE 7.35% 32 588 AMADEUS IT GROUP 6.02% 32 388

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2018 12 308 M EBIT 2018 1 205 M Résultat net 2018 627 M Dette 2018 2 349 M Rendement 2018 2,37% PER 2018 12,53 PER 2019 10,40 VE / CA 2018 0,83x VE / CA 2019 0,71x Capitalisation 7 857 M Prochain événement sur ATOS SE 30/01/19 Journée investisseur Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 99,1 € Ecart / Objectif Moyen 35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thierry Breton Chairman & Chief Executive Officer Eric Grall Senior Executive Vice President-Global Operations Élie Girard Chief Financial Officer & Senior EVP Michel-Alain Proch Chief Digital Officer & Senior EVP Nicolas Bazire Independent Director