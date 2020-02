speed10 - Le conseil d'administration du Groupe Aubay, réuni le 23 mars 2011, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour l'exercice 2010.



Sur cette période, le Groupe Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 164,6 ME, en hausse de +5,6% à périmètre constant. La marge opérationnelle courante ressort à 7,7%, supérieure aux 7,4% annoncés précédemment et en sensible amélioration par rapport aux 6% réalisés en 2009. Le résultat net s'établit à 3,8% du chiffre d'affaires, soit 6,3 ME, en hausse de +61,6%.



Ces bons résultats ont permis de désendetter le groupe plus rapidement que prévu et de terminer l'exercice 2010 avec une trésorerie nette positive.



Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.



Les activités en France, avec un chiffre d'affaires de 102,5 ME et une croissance interne de 8%, représentent désormais plus de 60% de l'ensemble du groupe. La marge opérationnelle courante a atteint 8,9% contre 7,4% en 2009. Cette excellente performance est la combinaison d'une reprise des investissements des grands comptes, d'un positionnement principalement axé sur les secteurs Banque/Finance et Assurance et d'une bonne efficacité commerciale.



L'intégration de la société Adex, acquise en juillet 2010, sera achevée avec succès en mai avec le regroupement de toutes les équipes sur les locaux de Boulogne-Billancourt. La nouvelle organisation opérationnelle unifiée, en place depuis quelques mois, génère de beaux succès.



Le chiffre d'affaires réalisé à l'international est de 62,1 ME, contre 60,8 ME un an plus tôt, soit une croissance de 2,1%.



L'Italie, avec 23,4 ME de chiffre d'affaires s'est remise sur le chemin d'une forte croissance (+ 7,6%), bénéficiant de la signature de nombreux nouveaux contrats. La marge opérationnelle courante a plus que doublé pour atteindre +6,6%. Ces indicateurs s'amélioreront encore fortement en 2011.



La zone Belux, avec 30,9 ME de chiffre d'affaires, a généré une légère croissance de son activité (+1,8%), en améliorant cependant sensiblement sa marge opérationnelle courante à 12,6% contre 9,7% en 2009.



La zone Espagne/Portugal, avec un chiffre d'affaires de 7,8 ME, est en décroissance de plus de 10%, résultat d'un contexte économique peu favorable. Des mesures de restructuration ont été appliquées en juillet 2010. La perte opérationnelle courante de 800 KE sur l'année a été divisée par cinq au deuxième semestre et ramenée ainsi à 100 KE. La situation semble désormais en voie de stabilisation et l'activité au Portugal est toujours en croissance ce qui permettra de revenir à une exploitation positive dès 2011.



La trésorerie nette ressort à 1,3 ME à la fin de l'exercice, au dessus des objectifs du groupe Aubay. L'acquisition d'Adex a ainsi été financée en un semestre grâce à de bons résultats et une gestion rigoureuse. Le groupe se retrouve ainsi en début d'exercice avec une situation bilancielle enviable qui permet d'envisager des opérations de croissance externe avec confiance.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 0,14 euro au titre de l'exercice 2010 contre 0,13 euro au titre de l'exercice 2009.



Perspectives 2011



Le bon début d'exercice évoqué lors de la publication du chiffre d'affaires annuel se confirme sur les trois premiers mois de 2011 d'autant que la visibilité s'améliore. Les budgets de la plupart des grands clients visités sont en hausse, ce qui se traduit par une demande de plus en plus forte et par des délais de décisions de plus en plus courts. Les conditions commerciales sont plus favorables sur toutes les nouvelles affaires.



En contrepartie, la tension sur le recrutement s'accroit. Le groupe anticipe que l'effet hausse de prix devrait ainsi compenser l'effet hausse de salaire.



Le groupe Aubay confirme donc son objectif de croissance interne de 8%, avec un chiffre d'affaires de 185MEUR, et envisage par ailleurs d'améliorer encore sa marge opérationnelle sur 2011.



Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2011 sera publié le 26 avril 2011 après bourse.



C'est tout bon: au dessus des objectifs donnés par Aubay, désendettement plus rapide que prévu et perspectives attrayantes!