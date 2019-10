BELIMO Holding AG : Toujours du potentiel 03/10/2019 | 12:00 achat En cours

Cours d'entrée : 5540CHF | Objectif : 6100CHF | Stop : 4885CHF | Potentiel : 10.11% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6100 CHF. Graphique BELIMO HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 6000 CHF. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 34.98 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Machines et équipements industriels Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BELIMO HOLDING AG 42.64% 3 384 ROPER TECHNOLOGIES 26.78% 37 087 FANUC CORPORATION 24.45% 36 262 ATLAS COPCO 42.04% 36 035 INGERSOLL-RAND 27.83% 29 765 SMC CORPORATION 42.42% 28 522 PARKER HANNIFIN 14.87% 23 208 FORTIVE CORPORATION -4.77% 23 004 STANLEY BLACK & DECKER 13.83% 21 913 SANDVIK AB 18.88% 19 576 FASTENAL COMPANY 18.42% 18 734

Données financières (CHF) CA 2019 693 M EBIT 2019 121 M Résultat net 2019 97,8 M Trésorerie 2019 168 M Rendement 2019 1,99% PER 2019 35,0x PER 2020 32,2x VE / CA2019 4,65x VE / CA2020 4,32x Capitalisation 3 388 M Prochain événement sur BELIMO HOLDING AG 23/01/20 Année 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 5 033,33 CHF Dernier Cours de Cloture 5 510,00 CHF Ecart / Objectif Haut 18,0% Ecart / Objectif Moyen -8,65% Ecart / Objectif Bas -31,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lars van der Haegen Chief Executive Officer Hans Peter Wehrli Chairman Markus Schurch Chief Financial Officer Martin Zwyssig Deputy Chairman Adrian Altenburger Independent Non-Executive Director