FOndamentalement positif Haussier Cours d'entrée : 14.685 | Objectif : 18 Les fondamentaux sont bons. Si la partie immo et loisir se remet, la construction navale est elle au beau fixe. La capacité de production est saturée, ce qui est plutôt bon pour les marges. Les acquisitions de diversification internationale en Italie et aux USA me semblent pertinentes. Avec un retour au bénéfice les projections de taux de distribution me semble pessimistes. Il n'y a que peu de raison à ce que le taux passe de 40 à 30%. A un moment il va falloir soit investir plus soit distribuer.