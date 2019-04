BOLLORE : affiche un chiffre d'affaires en hausse de 7% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bollore a affiché, au titre de son premier trimestre 2019, un chiffre d'affaires de 5,690 milliards d’euros en progression de 7% en données publiées. Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique progresse de plus de 2% grâce à la croissance du chiffre d'affaires de la commission de transport et de la logistique. Par ailleurs, Les activités communication progressent de 6% portée par la croissance de Universal Music Group (+19 %).En revanche, l'activité stockage d'électricité et solutions recule (-16 %) principalement en raison de l'arrêt d'Autolib'. L'activité logistique pétrolière recule également de 1% en raison d'une baisse des volumes vendus due à des conditions climatiques défavorables.En parallèle, Bolloré annonce que Bolloré Transport & Logistics et le Groupe Maritime Khun sont entrés en négociations exclusives en vue de la reprise par le Groupe Maritime Khun des activités portuaires de Bolloré Transport & Logistics en France.Ce projet pourrait être effectif au cours du troisième trimestre 2019, après finalisation des procédures sociales, juridiques et administratives.