Le CAC40 réduit ses gains

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5830 PTS/ 5865 PTS

La bourse de Paris a inscrit un nouveau record annuel à 5863 points en début de séance avant de revenir autour de l'équilibre avec les valeurs cycliques et celles liées à l’énergie. Le secteur bancaire est, en revanche, très bien orienté, profitant des bons résultats de Société Générale (+4.8%). Du côté des statistiques, les commandes industrielles allemandes ont progressé de 1.3% alors que le consensus tablait sur +0.1% et l’indice PMI services a dépassé les attentes en zone euro (52.2 contre 52.8 anticipé). Cet après-midi, le programme est peu chargé avec seulement la productivité américaine à 14h30 (consensus 1%) et les stocks pétroliers à 16h30, attendus à 1.9M. A la mi-séance, le CAC40 grappille 0.13% à 5854 points et les contrats futures américains sont proches de l'équilibre.



Graphiquement, le marché parisien se maintient sur ses plus hauts. On suivra de près la sortie des 5830/5865 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

