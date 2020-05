Nouveau gap haussier à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 26/05/2020 | 08:00

Opinion : Positive au dessus de 4445 PTS

Objectif de cours : 4600 PTS

En l’absence de Wall-Street, fermée hier pour le « Memorial Day », le CAC40 a nettement accentué ses gains initiaux sur fond d’optimisme concernant le rédemarrage rapide de l'économie mondiale.

Relégant au second plan les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, l'indice parisien a terminé à son plus haut du jour, en forte hausse de 2.15% à 4539 points. Dans l'attente de l'ouverture la place de New-York, laquelle progresse de près de 2% par rapport à vendredi dernier, le CAC40 devrait poursuivre son ascension, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 1%.

Les opérateurs devraient notamment saluer la fin de l'état d'urgence au Japon et les promesses de la Banque populaire de Chine d'un soutien accru à l'économie. D'un point de vue technique, le CAC40 poursuit son mouvement de rattrapage. Ce dernier devrait ouvrir en gap haussier ce matin, au-delà des 4560 points et pourrait rallier dans la foulée les 4600 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours devrait être déterminante.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.