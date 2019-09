Proche de ses records annuels Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5590 PTS/ 5620 PTS



La tendance est également soutenue par la détente apparente des tensions commerciales alors que la Chine vient de publier une liste de produits américains qui seront exemptés de surtaxes douanières à compter du 17 septembre.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 l’indice PPI (consensus 0%) puis les stocks de commerce de gros à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.22% à 5605 points et les contrats futures américains sont stables.



D’un point de vue graphique, l’indice parisien revient tester la zone de résistance majeure de 5620 points en données journalières. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5672 points, record annuel en séance.

En intraday, le seuil des 5590 points fera office de pivot. Sous ce niveau, le bas du range situé vers 5560 points pourrait de nouveau être testé.

