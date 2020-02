Carlsberg A/S : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières (DKK) CA 2020 67 619 M EBIT 2020 11 056 M Résultat net 2020 6 731 M Dette 2020 21 412 M Rendement 2020 2,27% PER 2020 22,2x PER 2021 19,8x VE / CA2020 2,50x VE / CA2021 2,39x Capitalisation 148 Mrd Prochain événement sur CARLSBERG A/S 06/02/20 Roadshow - London - Day 2 Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 1 035,00 DKK Dernier Cours de Cloture 1 003,00 DKK Ecart / Objectif Haut 21,6% Ecart / Objectif Moyen 3,19% Ecart / Objectif Bas -20,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Cees't C. Hart President & Chief Executive Officer Flemming Besenbacher Chairman-Supervisory Board Heine Dalsgaard Chief Financial Officer Hans S. Andersen Member-Supervisory Board Richard George William Burrows Member-Supervisory Board