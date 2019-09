CEWE Stiftung & Co KGaA : Bon timing pour accompagner la tendance 24/09/2019 | 10:57 achat En cours

Cours d'entrée : 80.2€ | Objectif : 89.5€ | Stop : 76.8€ | Potentiel : 11.6% Le titre CEWE Stiftung & Co KGaA présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 89.5 €. Graphique CEWE STIFTUNG & CO KGAA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 76.8 EUR.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.81 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Sous-secteur Services d'imprimeries spécialisés Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CEWE STIFTUNG & CO KGAA 29.15% 635 SHANTOU DONGFENG PRINTING C.. 4.23% 1 350 - TUNGKONG CO LTD --.--% 827 VALID SOLUCOES SA -24.00% 228 EXONE CO 34.44% 146 FINLOGIC SPA 4.72% 42

Données financières (EUR) CA 2019 691 M EBIT 2019 57,3 M Résultat net 2019 38,0 M Trésorerie 2019 15,7 M Rendement 2019 2,50% PER 2019 15,2x PER 2020 14,2x VE / CA2019 0,81x VE / CA2020 0,75x Capitalisation 576 M Prochain événement sur CEWE STIFTUNG & CO KGAA 24/09/19 Berenberg & Goldman Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 94,17 € Dernier Cours de Cloture 80,50 € Ecart / Objectif Haut 24,2% Ecart / Objectif Moyen 17,0% Ecart / Objectif Bas 4,35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christian Friege Chairman-Management Board Otto Korte Chairman-Supervisory Board Olaf Holzkämper Head-Finance & Controlling Reiner Fageth Head-Technology, Research & Development Christiane Hipp Member-Supervisory Board