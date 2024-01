FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon une étude, le nombre de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse de la famille Dax a plus que doublé depuis 2020. Au début de l'année, 128 femmes dirigeantes siégeaient dans les étages supérieurs des 160 entreprises, selon une évaluation du cabinet d'audit EY. Toutefois, les femmes restent nettement minoritaires - elles sont actuellement 568 à siéger au conseil d'administration. De nombreux comités sont en outre un domaine exclusivement masculin. Dans les indices boursiers Dax, MDax et SDax, près de quatre entreprises sur dix n'ont aucune femme manager dans leur conseil d'administration.

"Nous constatons certes une tendance stable à la hausse, mais la proportion de femmes dans les conseils d'administration reste gérable - surtout dans les entreprises qui sont moins exposées au public", a déclaré Ev Bangemann d'EY Allemagne. De nombreuses entreprises (49 %) se contentent de nommer une seule femme au conseil d'administration. "On peut donc supposer qu'il s'agit tout juste de remplir les exigences légales minimales".

Les entreprises cotées en bourse et codéterminées paritairement qui emploient plus de 2000 personnes et comptent plus de trois membres au conseil d'administration doivent également veiller à ce qu'au moins une femme siège au sein de l'instance dirigeante lorsqu'elles procèdent à de nouvelles nominations.

Les femmes sont les plus représentées dans les conseils d'administration du Dax

Selon les données, 41 nouveaux membres ont rejoint les conseils d'administration des 160 entreprises évaluées au cours du deuxième semestre, dont 16 étaient des femmes, ce qui correspond à une proportion de 39 pour cent. Au premier semestre, la part des femmes parmi les nouveaux membres des conseils d'administration était de 42 pour cent.

C'est toujours dans les étages supérieurs des 40 groupes du Dax que les femmes managers sont les plus représentées. Près d'un quart des membres du directoire de l'indice phare allemand sont des femmes (24 %). Toutefois, aucune femme supplémentaire n'est venue s'ajouter depuis l'été 2023. La proportion de femmes membres du directoire est nettement plus faible dans les entreprises de taille moyenne du MDax (18 pour cent) et dans les entreprises plus petites du SDax (14 pour cent).

Sept des 160 entreprises ont des femmes à la tête de leur conseil d'administration, dont Belén Garijo pour le groupe chimique et pharmaceutique Merck, Helen Giza pour le fournisseur de dialyse Fresenius Medical Care (FMC) et Yvonne Rostock, qui dirige le fournisseur de services photographiques Cewe./mar/DP/zb