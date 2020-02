COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. : Bon timing pour revenir à l'achat

Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. au contact de niveaux intéressants situés vers 4.06 CNY. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3.17 HKD.