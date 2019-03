L'absence de fluidité dans les échanges pénalise l'Allemagne Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 27/03/2019 | 16:22





Le DAX connaît, par conséquent, une hausse limitée sur 2019, en accumulant seulement 8%. Cela place la bourse de Francfort loin derrière le CAC40, par exemple, en gain de 12% sans les dividendes réinvestis. Sur la semaine écoulée, c’est Wirecard qui grimpe de 12%, l’action réalise un parcours très volatil, en fonction de découverte ou non d’irrégularité dans le groupe. Des valeurs plus défensives complètent le podium, avec RWE (+7%) et Beiersdorf (+3%).



Graphiquement, en données horaires, les cours montrent des signes de fragilité sans pour autant entrer dans un schéma négatif. Depuis le récent pic des 11800 points, l’indice est venu au contact de la moyenne mobiles 50 jours. Le respect de l’obstacle graphique a permis une tentative de relance en direction des plus hauts annuels. Il faudrait un repli, en clôture, sous la ligne des 11280 points pour entraîner le Dax dans une consolidation plus profonde. L’Allemagne connaît quelques vents contraires sur le plan économique. Le pays a plus faibli que le reste de la zone euro, sur ces derniers mois. Le poids de son industrie et son exposition aux échanges internationaux fragilisent sa croissance, et ses atouts ne constituent plus un avantage dans un tel environnement de frictions commerciales.Le DAX connaît, par conséquent, une hausse limitée sur 2019, en accumulant seulement 8%. Cela place la bourse de Francfort loin derrière le CAC40, par exemple, en gain de 12% sans les dividendes réinvestis. Sur la semaine écoulée, c’est Wirecard qui grimpe de 12%, l’action réalise un parcours très volatil, en fonction de découverte ou non d’irrégularité dans le groupe. Des valeurs plus défensives complètent le podium, avec RWE (+7%) et Beiersdorf (+3%).Graphiquement, en données horaires, les cours montrent des signes de fragilité sans pour autant entrer dans un schéma négatif. Depuis le récent pic des 11800 points, l’indice est venu au contact de la moyenne mobiles 50 jours. Le respect de l’obstacle graphique a permis une tentative de relance en direction des plus hauts annuels. Il faudrait un repli, en clôture, sous la ligne des 11280 points pour entraîner le Dax dans une consolidation plus profonde.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.