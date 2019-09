Proche de ses plus hauts annuels Envoyer par e-mail :

Les valeurs allemandes se maintiennent proches des plus hauts annuels. Les investisseurs sont toujours attentifs à l’évolution des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine qui ont un impact direct sur les actions allemandes, largement exportatrices. Sur le dernier mois, le DAX gagne plus de 6%, poussé par les interventions accommodantes des banques centrales . Les composantes qui profitent le plus de cette envolée indicielle se nomment Covestro, le chimiste, avec 15.6%. De son coté, Daimler surfe sur le rebond du secteur automobile en accumulant plus de 13% de hausse. Monte également sur le podium des performances, Infineon, avec 12.8% de profit sur le mois glissant. Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent au contact des points culminants de 2019. Le rapprochement de la moyenne mobile 20 jours pourrait soutenir l’indice sur les prochaines séances. Une accélération supplémentaire porterait donc l’indice vers 12630 points, cible de l’Epaule-Tête-Epaule inversée, établie en août. Il faudrait, pour notifier une dégradation des prix , un passage sous les trois moyennes mobiles dont la "cinquante" jours, pour revenir sur un schéma plus négatif.

Analyse moyen terme du 24/09/2019 | 16:20

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019

