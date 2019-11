Dermapharm Holding SE : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 21/11/2019 | 08:54 achat En attente

Cours d'entrée : 36.5€ | Objectif : 39.63€ | Stop : 35.1€ | Potentiel : 8.58% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Dermapharm Holding SE et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 39.63 €. Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 28.2 EUR.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 3.59 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DERMAPHARM HOLDING SE 60.35% 2 169 JOHNSON & JOHNSON 4.47% 357 777 ROCHE HOLDING AG 24.03% 260 609 MERCK AND COMPANY 10.78% 217 096 NOVARTIS 20.08% 205 050 PFIZER -15.12% 205 039 AMGEN 15.84% 133 994 ABBVIE -3.44% 128 953 NOVO NORDISK AS 29.07% 128 542 ASTRAZENECA 23.51% 122 912 SANOFI 9.54% 114 903

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 671 M EBIT 2019 130 M Résultat net 2019 85,5 M Dette 2019 451 M Rendement 2019 2,49% PER 2019 22,9x PER 2020 19,0x VE / CA2019 3,59x VE / CA2020 3,30x Capitalisation 1 960 M Prochain événement sur DERMAPHARM HOLDING SE 20/11/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 39,25 € Dernier Cours de Cloture 36,40 € Ecart / Objectif Haut 12,6% Ecart / Objectif Moyen 7,83% Ecart / Objectif Bas 3,02% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hans-Georg Feldmeier Chief Executive Officer Wilhelm Beier Chairman-Supervisory Board Stefan Hümer Chief Financial Officer Erwin Kern Deputy Chairman- Supervisory Board Lothar Maximilian Lanz Member-Supervisory Board