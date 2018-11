Espoirs de relance en Europe Envoyer par e-mail :

Les arbitrages sectoriels ont été très marqués sur les trois derniers mois, les investisseurs privilégiant les secteurs plus défensifs. Les performances trimestrielles le prouvent : Nokia +11%, Ahold Delhaize et Sanofi +9% montent sur le podium des meilleurs parcours.





Techniquement parlant, les plus optimismes pourraient voir une configuration en Epaule-Tête-Epaule inversée. Il faudrait franchir à la hausse les 3250 points pour cibler une zone ambitieuse proche de 3300 points, puis dans un deuxième temps les 3450 points. A plus court terme, le support de la moyenne mobile des 20 jours doit fonctionner sous peine de voir les cours basculer vers le support des 3130 points. Cet échec de reprise durable pourrait redonner un biais largement négatif sur l’indice car les moyennes mobiles 50 et 100 jours restent nettement orientées à la baisse, signe qu’un courant vendeur peut se manifester à tout instant.

Pédagogie L'Eurostoxx 50 est un indice boursier européen regroupant 50 sociétés de la Zone euro. Pour sélectionner ces 50 composantes, l'indice effectue tous les ans au mois d'août un classement des 600 plus importantes capitalisations boursières de l'Eurozone. Par son système de calcul complexe basé sur les places des sociétés dans ce classement, il est plus difficile pour une entreprise d'entrer que d'être exclue de l'Eurostoxx 50.