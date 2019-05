La phase de consolidation prend forme Envoyer par e-mail :

Adidas se démarque de manière ostentatoire au cours cette période de référence en accumulant plus de 10%, après des résultats qualitatifs. Bayer retrouve ses atouts défensifs et affiche un gain hebdomadaire de +3%, tout comme Danone, malgré le détachement de son coupon de 1.94 EUR. L’indice conserve néanmoins, plus de 15% de gains sur 2019.



Techniquement, en données journalières, les cours confirment leur entrée dans une phase de consolidation depuis son récent sommet des 35156 points. Ce repli s’inscrit comme un mouvement secondaire à l’intérieur d’une puissante tendance de fond positive. En effet, les moyennes mobiles gardent une orientation haussière, ce qui génère un réel soutien technique. Graphiquement, il faudrait un repli sous les 3409 points pour fragiliser la configuration actuelle. Dans le cas inverse, un retour sur les plus hauts reste toujours d’actualité.



