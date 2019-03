Tendance ascensionnelle sans faille Envoyer par e-mail :

La performance 2019 de l’EuroStoxx 50 s’élève à 11%, dont 5.2% sur le dernier mois glissant. Les principaux contributeurs à cette ultime envolée graphique sont français. Vivendi accomplit un excellent parcours, avec une hausse de 15% suite à ses intentions de vendre une partie d’UMG. Profitant de l’élan du secteur, Airbus se positionne à la deuxième place lors de la séquence mensuelle, enregistrant un gain de 12%. Kering (10%) toujours bien placé, grâce à ses résultats qualitatifs, complète le podium.



Techniquement, en données journalières, les cours restent bien accrochés à proximité de la résistance des 3360 points. L’extension des prix s’est opérée en s’écartant des moyennes mobiles. Par conséquent, la référence 20 jours se situe à plus de 2% des niveaux actuels, ce qui milite pour la mise en place prochainement d’une phase de consolidation au mieux horizontale, au pire avec de la profondeur, vers la zone des 3150 points, plage convergente des moyennes mobiles 50 et 100 bourses.



