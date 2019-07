La relance reste dynamique Envoyer par e-mail :

Dans ce contexte, le Hang Seng a bondi de 7.6% sur un mois glissant et l'ensemble des compartiments (immobilier, finance, commerce et industrie) affichent des performances du même ordre, excepté celui des services aux collectivités (2.9%).



Sur les 50 composantes de l'indice, seule une valeur a cédé du terrain sur un mois glissant. Il s'agit de PetroChina (-2%). La palme de la meilleure performance revient à Sunny Optical Technology (+25.9%), société spécialisée dans la fabrication de produits optiques, suivie par Techtronic Industries (22%), fabricant d'équipements électriques et d'entretien, et l'opérateur de casinos Galaxy Entertainment (20.7%).



Techniquement, depuis qu'il a touché son point bas 2019 à 26 770 points, l'indice se maintient dans une relance dynamique. Le Hang Seng devrait aller tester la résistance des 29 430 points. Néanmoins, un passage sous la ligne des 28 540 points neutraliserait le mouvement actuel et les forces acheteuses s’affaibliraient pour viser le support des 27 790 points.

