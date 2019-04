Hannover Rückversicherung : Anticipation d'une correction technique 29/04/2019 | 06:30 vente En cours

Cours d'entrée : 136€ | Objectif : 127€ | Stop : 137€ | Potentiel : 6.62% L'action Hannover Rückversicherung a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt et revient à des niveaux intéressants dans le cadre d'une stratégie vendeuse.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 127 €. Graphique HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 118.1 EUR.

Points faibles La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Réassurance Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG 15.29% 18 222 MUENCHENER RUECKVERSICHERUN.. 16.40% 37 380 SWISS RE 9.01% 32 574 EVEREST RE GROUP 5.95% 10 572 REINSURANCE GROUP OF AMERIC.. 7.73% 9 407 IRB BRASIL RESSEGUROS SA 13.71% 7 488 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. 14.51% 6 451 COFACE 13.68% 1 547 KOREAN REINSURANCE COMPANY --.--% 944

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 20 419 M EBIT 2019 1 767 M Résultat net 2019 1 175 M Dette 2019 - Rendement 2019 4,01% PER 2019 13,79 PER 2020 13,18 Capi. / CA 2019 0,80x Capi. / CA 2020 0,78x Capitalisation 16 293 M Prochain événement sur HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG 07/05/19 Q1 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 117 € Ecart / Objectif Moyen -13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ulrich Wallin Chief Executive Officer Herbert K. Haas Chairman-Supervisory Board Roland Helmut Vogel Chief Financial Officer Otto Müller Member-Supervisory Board Erhard Walter Schipporeit Member-Supervisory Board