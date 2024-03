NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque canadienne RBC a relevé son objectif de cours pour Hannover Re de 245 à 283 euros après les chiffres et a maintenu sa notation à "Surperformance". La nette augmentation du capital tampon et l'atteinte simultanée d'un rendement des capitaux propres (ROE) de 19% devraient aider le réassureur à rester le leader du secteur en matière de ROE, a écrit l'analyste Derald Goh dans une étude publiée lundi. En outre, il y a une marge de manœuvre pour une nouvelle augmentation du dividende./mis

