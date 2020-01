faber - Tontonser autant j ai adhéré a la version du UP debut aout autant cette fois , je doute de la capacité de PIG a aller en tct ou mt sur les 10

la sortie d actionnaire en mauvais timing signe ni plus ni moins la realité de risque majeur, principe du vauve qui peut .



voici mes deductions de fin aout suite a production du 1 semestre cata, et pour moi reste valide.



Haulotte un profil ideal pour une future procedure collective

Posté le 29/08/2009 à 18:13



annee 08 moyenne, et semestre 1 de 2009 une cata.

enfin les ventes plongent ( et ca ne peut s ameliorer dans les deux ans, crise oblige),

il va falloir financer la production de nacelles pour le boum des locations) et c est la ou le bat blesse, 100 millions de tresorerie ne vont pas suffirent au dela des adaptation de dettes sont en cours de negociation. la productrion/vente ne va pas se relever de sitot, alors qu il s agit du metier de base de haulotte.



le business model reste t il valide, j en doute



je vois une procedure collective dans les douze mois, une intervention du FSI sur ce genre de dossier me parait peu probable.

on restera a l ecart.