De la DIALIse à L'AÏÏD ? Certains n'auraient-ils pas enfermé free un peu trop vite dans son cercueil ? Certes le Dracula des télécoms semblait avoir le teint un peu blafard depuis début janvier 2018 (cours divisé par 2) mais pas au point d'être cata vert hic ? L'année mi d'actionnaires refroidis par le cours trendsylvaurien, pourrait t'elle prendre faim en cette approche d'hallowin ? A l'heure de la rentrée ou chacun cause tune et se cherche un costume qui lui ail, pourquoi ne pas accorder crédit à ce costique post hume ? Bien flairer l'air du temps est important ? "Le SAIgneur est mon berger, rien n'essoré me manquer ?" Xavier Dracula est sur le point de sortir de ses boxes en y mettant les gants, inutile de le Niel, et les abeilles ? La longue attente a servi de dialyse à un cours de bourse pour le moins sanguin ? Arrivons nous aux pointes d'inflexion ou même les chauves-sourient ? Nous autre nouveaux actionnaires en aurons nous pour notre argent ? La Vad est dans l'rétro satanas ? Du cru 6 fix à la V7 qui pépète, place à la fête ? Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée

