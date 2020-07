Forums > Forum KBC Ancora

Possibilité de relance ? De quoi est dus cette chute depuis 1 mois ? Pensez vous que la cote vas remonté à 16 € ?









Néophite demande conseil Je ne fais pas bien la différence entre KBC et KBC ANCORA,une telle différence de stratégie me met en désarroi.



faber participe à cette discussion faber - KBC anc est une holding detenant 23% de KBC group dans la rubrique societe tout est dit



te voila au parfum, ça y est ? le deprime est finie ??????



bons trades gphil - Merci Faber mais comment peut-ilse faire que le petit grimpe alors que le patron se perd??? gphil - est ce que ce titre est encore valable à conserver? faber - c est le PB des Holdings elles ne sont la que pour bouffer les dividendes percus, ensuite au sein de "petites structures" les cours subissent souvent les consequences de differences de vues de CA

meme dans les grosses a l instar de Wendel ( ex tout frais tout chaud).

en general les investisseurs boudent les holdings, a juste titre ( eurazeo, wendel, sequana), toujours decotées au regard de la valorasation du portif detenu.

il est vrai que la tendance du producteur au consommateur s'impose plus que jamais.

perso je resterais a l ecart. plus par principe. ( je n ai cependant pas analysé les fondamentaux vu qu elle n est pas dans mes criteres de cible) faber - gphil un bref coup d oeil sur le fond sauve toi trop de pb la dedans et en plus momo holding

on rete resolument a l ecart KBC suspendu : les 5 mauvaises nouvelles qui lui pourrissent la vie



13/05/2009 10:55



KBC a demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Bruxelles, en raison des «graves rumeurs qui ont couru mardi sur le marché». L'Etat belge et le gouvernement flamand seraient prêts à voler (à nouveau) au secours du bancassureur, plombé par son portefeuille de CDO. Une mauvaise nouvelle de plus dans un mois décidément bien noir pour KBC.



La Commission bancaire, financière et des assurances a suspendu le cours du titre KBC à la demande du bancassureur. KBC avait appuyé cette demande, faite avant l'ouverture de la Bourse, par les «graves rumeurs qui ont couru mardi sur le marché», a-t-il annoncé dans un communiqué.



«Etant donné que nous sommes à présent dans la période d'embargo avant la publication des résultats, pendant laquelle le groupe ne fournit aucune indication quelle qu'elle soit, KBC ne souhaite pas réagir avant jeudi matin», écrit encore le bancassureur, qui fournira jeudi dès 7 h les résultats de son premier trimestre.



Cette mauvaise nouvelle de plus vient obscurcir encore un ciel décidément bien noir pour l'institution financière. Le mois écoulé, en effet, s'est avéré riche en tuiles.

1) L'Etat vole au secours d'un KBC plombé par ses CDO



Une nouvelle réunion de crise a été organisée mardi soir au sein du gouvernement fédéral en vue de fournir une nouvelle aide à KBC, tandis que le gouvernement flamand étudie lui aussi les moyens d'aider le groupe bancaire, rapportent plusieurs médias flamands mercredi. Le comité ministériel restreint s'est réuni hier mardi, vers 21 h, pour discuter d'un plan de secours pour le bancassureur.



Des rumeurs soulignaient ces derniers jours que KBC allait encore faire appel à l'Etat. Le kern a pris une décision mardi sur un plan de garantie pour les collateralized debt obligations (CDO). Selon certaines sources, KBC est confronté à des problèmes liés aux restructurations de la société d'assurances-crédits MBIA. Le groupe bénéficie déjà d'un prêt de 2 milliards d'euros et d'un droit (non exercé à ce jour) sur 1,5 milliard d'euros supplémentaires. Le nouvel amortissement sur le portefeuille de CDO de KBC pourrait atteindre 2 milliards à 4 milliards d'euros, selon des informations du Tijd.



Plus largement, le gouvernement travaille à un nouveau «plan banques» qui doit aider à compenser les pertes supplémentaires des banques sur leurs crédits toxiques, écrivait De Standaard mardi. Ce nouveau plan, qui pourrait surtout intéresser KBC et peut-être Dexia, ne consiste pas tant en de nouvelles injections de capital qu'en une combinaison de moyens pour compenser les chocs.



KBC serait d'autant plus en ligne de mire d'un tel plan que 98 % des produits structurés (CDO) émis par lui ont reçu, de Moody's, une note très défavorable fin avril. L'agence de notation les considère désormais comme de la «camelote» pure et simple. Ces produits représentent 4,8 milliards d'euros des 4,9 milliards de CDO de KBC. Soulignons qu'en février, lorsqu'il avait déjà revu ses notes à la baisse, Moody's ne considérait que 92 % des CDO de KBC comme de la camelote...



Herman Agneessens, ex-directeur financier de KBC, a reconnu fin avril avoir commis des erreurs, notamment dans la gestion du portefeuille de CDO. Il estimait néanmoins que KBC n'avat pas agi sous la pression du marché : «Grâce à nos actionnaires de référence, nous avons pu mieux résister à cette pression», a-t-il nuancé, pointant du doigt plutôt l'effet de la concurrence.

2) André Bergen en convalescence pour plusieurs semaines



Le patron de KBC a subi une intervention lundi après avoir été victime d'un malaise durant le week-end. Sa convalescence durera plusieurs semaines. Pendant ce temps, le comité de direction se chargera d'assumer ses fonctions, a confirmé une porte-parole du bancassureur. Selon cette dernière, il s'agissait d'une opération de routine qui s'est bien déroulée. Quant aux résultats trimestriels du groupe, ils seront présentés, jeudi, par son directeur financier, Luc Philips, successeur d'Herman Agneessens.

3) La filiale Centea dévoile un bénéfice en baisse de plus de 4 %



Début mai, Centea livrait ses résultats pour l'exercice 2008, avec un bénéfice de 67,9 millions d'euros (en baisse de 4,2% par rapport à l'année précédente) et un résultat opérationnel en chute de 9,2 % (à près de 77,5 millions d'euros). La filiale de KBC évoque malgré tout des «résultats annuels exceptionnellement bons en dépit d'un marché turbulent».



Avec une production record de 710,7 millions d'euros au cours de l'année écoulée, le portefeuille patrimoine de Centea s'établit désormais à 11,3 milliards d'euros, tandis que le portefeuille crédits a enregistré une hausse de 3,6 %, malgré une baisse sensible de la demande de crédits en seconde partie d'année. Centea souligne par ailleurs la politique prudente que la banque observe depuis plusieurs années ainsi que sa solidité financière.



Cette filiale du bancassureur emploie 445 personnes, auxquelles s'ajoutent 702 agents indépendants. En début d'année, Centea avait supprimé 33 emplois à son siège social anversois.

4) L'actionnaire principal, KBC Ancora, ampute la valeur comptable de sa participation



Début mai encore, KBC Ancora, qui détient environ 23 % des actions de KBC, a ramené la valeur comptable moyenne de sa participation dans le bancassureur de 46,4 euros à 31,5 euros par action, ce qui correspond à la valeur comptable des fonds propres par action KBC au 31 décembre dernier. Le conseil d'administration de KBC Ancora estime que cette réduction de valeur est objective, compte tenu, notamment, du caractère à long terme de la participation de KBC Ancora dans KBC Groupe et de son rôle dans la stabilité de l'actionnariat du groupe KBC. La réduction de valeur totale s'élève à 1,23 milliard d'euros.

5) La pricaf KBC Biotech vote la liquidation



L'assemblée générale de KBC Biotech a décidé, fin avril, de procéder à la liquidation de la société, conformément à la proposition faite le 20 février dernier par son conseil d'administration. La pricaf (société d'investissement à capital fixe), spécialisée dans les entreprises biotechnologiques, continuera d'exister et restera donc cotée sur Euronext pendant toute la durée de sa liquidation.



En raison de pertes cumulées, l'actif net de la société était tombé sous la moitié de son capital. En 2008, la société avait creusé sa perte à 4,18 millions d'euros (contre - 2,6 millions un an plus tôt), une perte que KBC Biotech expliquait principalement par la dépréciation intégrale - 1 million d'euros - de sa participation dans PR Pharmaceuticals, à la suite du recours par l'entreprise à la protection du Chapitre 11.



Trends.be, avec Belga

1 2 3 un article frais donne le ton 1 gphil - je suis resté scotché la nuit pour suivre ton exposé, je me fais une raison, et je me barre dès lundi matin tout en te remerciant du temp que tu m'as laissé. Voir les 6 réponses précédentes gphil - que se passe t'il ce 24/06 pour voir une telle remontée ? serait-il possible que ce soit un coup fourré?





Néophite demande conseil Je ne fais pas bien la différence entre KBC et KBC ANCORA,une telle différence de stratégie me met en désarroi.









Possibilité de relance ? Néophite demande conseil 7 Néophite demande conseil

