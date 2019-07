EN DIRECT DES MARCHES : EssilorLuxottica, Renault, M6, Solutions 30, Netflix, eBay, Genmab

Les nouvelles sont variées ce matin : une grosse opération en vue avec le projet d'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica, qui veut renforcer son réseau de distribution. Beaucoup de résultats avec Netflix qui pleure et eBay qui rit aux Etats-Unis, et les baromètres SAP, Richemont et Novartis en Europe. Côté rumeurs, Qualcomm pourrait écoper d'une nouvelle amende et Carlos Ghosn aurait saisi les prud'hommes néerlandais.