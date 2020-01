Forums > Forum Legrand

Fil d'actualité Discussions Legrand Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue le ligne de resistance qui bouge à souhait Bonjour à tous et bonjour à celui qui par magie fait bouger une ligne de résistance de 54.20 à plus de 57 € du vendredi 2/9 au samedi 3/9 . C'est sûr que un acheteur de put ( conseille de ZB en idée de trading en plus) se trouve un peu surpris de cette variation sans explication!!!.

Le monde de la finance est un monde ou les mauvaises nouvelles font monter les courts alors que les mêmes news la semaine d'avant les ont fait chuter ,,,,,, va comprendre Charles.

Merci de m'avoir lu.









Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue UT Jour Haussier Cours d'entrée : 53.15 | Objectif : 60 | Stop : 51 Rebond sur MM100

Possible non croisement 20/50 haussier

le report du range (pseudo W) donne 60



3H38Z 1.12 3.70% Call Warrant Simple Commerzbank 50.00 16/09/15

4M47Z 0.61 5.17% Call Warrant Simple Commerzbank 55.00 16/09/15

6W14Z 0.96 4.40% Call Warrant Simple Commerzbank 55.00 16/12/15

8P68Z 0.28 3.70% Call Warrant Simple Commerzbank 60.00 16/09/15

1O18Z 0.62 5.08% Call Warrant Simple Commerzbank 60.00 16/12/15



7Q13Z 0.22 -4.35% Put Warrant Simple Commerzbank 45.00 16/09/15

1N15Z 0.5 -3.85% Put Warrant Simple Commerzbank 50.00 16/09/15

1Q93Z 0.83 -2.35% Put Warrant Simple Commerzbank 50.00 16/12/15









Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue avis sur le titre Que penser du titre legrand.

Sera t il un futur trés grand?

Lorsqu'il sera racheté.



BelgInvest et MonaSo faber 2 autres membres participent à cette discussion MonaSo - RE: avis sur le titre Pour le moment je n'ai pas d'avis sur le titre. Sans doute que CL17 ou 149200 pourraient te répondre.

Salut à une autre fois ! MonaSo - RE: avis sur le titre -------------------------

Message de ALEX29:



Pour le moment je n'ai pas d'avis sur le titre. Sans doute que CL17 ou 149200 pourraient te répondre.

Salut à une autre fois !

-------------------------



Exane a une position neutre à 23. BelgInvest - j'en ai prit ce matin ! car le cours à ouvert juste en dessus d'un gros support !!



Il a soutenu le cours 7 fois depuis septembre ! C'est un super point d'entrée !

Suis entré à 18,43, les volumes explose après 1h30, on va vite revenir sur 20 euro !!



j'aime ce genre de coup fumant ! mais bon on verra à la clôture ! BelgInvest - et un marteau sur la mm100avec renvoi au dessus du support !! faber - a tenter sur CT apres pour le lt je doute que le motif de la vente wendel et cie de hausse de volatile soit plausible,

ils ont besoin de liquidites et en general on cede en pareil cas ce que l on estime le moins generateur de profits futurs.

les longs la dessus on se couche, les autres tenter le rebond ???? 20€ ( mais faudra etre rapide) BelgInvest - c'est ce que je vise faber ! je prend pour viser 20 et je m'en vais ! Voir les 6 réponses précédentes BelgInvest - mauvaise journée ! en général pour tout les bulls !



J'attends , mon stop est sur 18,2 sous la MM100





