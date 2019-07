Manitou Group : En phase d'accumulation 23/07/2019 | 09:28 achat En cours

Cours d'entrée : 26.5€ | Objectif : 30€ | Stop : 23.9€ | Potentiel : 13.21% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Manitou Group et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 30 €. Graphique MANITOU GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.55 fois son chiffre d'affaires.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Sous-secteur Véhicules et machines lourdes - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MANITOU GROUP 16.29% 1 121 PACCAR 21.33% 23 960 KOMATSU LTD 10.00% 21 760 KUBOTA CORP 11.27% 19 364 KNORR-BREMSE 18.93% 16 910 CNH INDUSTRIAL NV 16.51% 13 884 EPIROC AB 22.85% 13 116 ALSTOM 5.98% 9 407 KION GROUP 16.99% 6 871 WABCO HOLDINGS INC. 23.46% 6 791 AGCO CORPORATION 36.07% 5 777

Données financières (EUR) CA 2019 2 094 M EBIT 2019 149 M Résultat net 2019 102 M Dette 2019 158 M Rendement 2019 3,63% PER 2019 9,71x PER 2020 9,21x VE / CA2019 0,55x VE / CA2020 0,52x Capitalisation 997 M Prochain événement sur MANITOU GROUP 04/03/20 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 33,01 € Dernier Cours de Cloture 26,05 € Ecart / Objectif Haut 44,0% Ecart / Objectif Moyen 26,7% Ecart / Objectif Bas -0,19% Dirigeants Nom Titre Michel Paul Denis President & Chief Executive Officer Jacqueline Himsworth Chairman Hervé Rochet Chief Financial Officer & Secretary Gordon Himsworth Director Sébastien Braud Director