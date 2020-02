Forums > Forum MedinCell

"À sa façon, Medincell espère apporter une solution à la surconsommation d’opiacés. Un fléau élevé au rang d’«urgence sanitaire» par Donald Trump aux États-Unis, et qui a entraîné la mort par overdose de 400.000 personnes en moins de vingt ans.

Avec un médicament basé sur Celecoxib, actuellement en phase II de développement, Medincell cible les patients opérés pour lesquels 15% des patients se voient prescrire des opiacés de façon chronique par leur médecin.



La société de biotechnologies s'associe à Cornerstone Animal Health pour développer une gamme de produits vétérinaires. MedinCell note que les délais et les coûts de développement sont réduits par rapport à la santé humaine.

Un nouveau marché potentiel pour MedinCell. L'entreprise, a dévoilé une association avec Cornerstone Animal Health pour développer une gamme de produits vétérinaires injectables à action prolongée, basés sur sa technologie brevetée "BEPO".

Spécialisée en santé animale, Cornerstone Animal Health a été créée par une équipe de vétérans d'entreprises emblématiques telles que Pfizer Animal Health (Zoetis), Merck Animal Health ou Merial.



Le premier produit de cette collaboration devrait être un traitement ciblant la douleur aiguë chez les animaux de compagnie, basé sur un principe actif déjà largement utilisé et délivré via la technologie de MedinCell pendant une durée de 5 à 7 jours à partir d'une unique injection. La société met actuellement au point la formulation et le développement réglementaire pourrait débuter en 2020.



La santé animale offre un profil de risque attractif, indique MedinCell car les produits peuvent être testés sur l'espèce cible dès le stade d'élaboration de la meilleure formulation. "les délais de développement sont beaucoup plus courts et les besoins de financement peuvent être inférieurs par rapport aux produits de santé humaine"

"Grâce à leur fonctionnalité, les produits injectables à action prolongée devraient être rapidement adoptés par les vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie pour qui l'observance et la facilité d'adoption sont des défis", a déclaré Vince Palasota, directeur général de Cornerstone Animal Health. "A titre d'exemple, MedinCell conserve les droits de commercialisation du produit dans le monde, notamment aux États-Unis où le marché de la contraception pesait plus de 5 milliards de dollars en 2018. Les contraceptifs réversibles à longue durée d'action (CRLDA), essentiellement les implants solides et les dispositifs intra-utérins, représentaient à eux seuls 28% de ce marché, soit plus de 1,4 milliard de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 7,8% sur les 5 dernières années. Le produit mdc-WWM pourrait prendre une part significative de ce marché et même l'élargir en facilitant l'adoption et l'utilisation de ce type de contraception.



Environ 74 millions de femmes tombent enceintes involontairement chaque année, entraînant 25 millions d’interruptions volontaires de grossesse à risque et 47 000 décès.



Aucune intervention chirurgicale ou spécialisée ne sera nécessaire avec le produit développé par MedinCell. Une simple injection sous-cutanée forme un dépôt de quelques millimètres qui agit comme une pompe virtuelle pendant 6 mois avant de disparaitre complètement. Des études ont montré́ que le risque d'échec de contraception chez les femmes suivant un traitement contraceptif oral ou via d'autres méthodes était 17 à 20 fois plus élevé.



mdc-WWM serait le sixième produit de MedinCell à rentrer en développement. Tous utilisent des principes actifs déjà approuvés ayant démontré leur innocuité et leur efficacité, augmentant de manière significative les chances de succès.





