Natixis : La résistance moyen terme limite le potentiel 09/04/2019 | 08:48 vente En cours

Cours d'entrée : 4.994€ | Objectif : 4.75€ | Stop : 5.2€ | Potentiel : 4.89% Natixis devrait marquer le pas sous sa résistance moyen terme des 5 EUR. Le timing apparaît opportun sous ce niveau pour profiter d'une correction.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 4.75 €. Graphique NATIXIS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 5.28 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 5.4 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 5.28 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'investissement diversifié Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NATIXIS 21.27% 17 740 CITIC LTD -0.66% 44 722 MACQUARIE GROUP LTD 20.41% 31 773 AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 31.81% 11 380 CHINA HUARONG ASSET MANAGEM.. 20.98% 8 617 INVESTEC 9.00% 6 477 SBI HOLDINGS INC 22.98% 5 389 ROTHSCHILD & CO -5.67% 2 510 EDELWEISS CAPITAL LIMITED 4.94% 2 442 JM FINANCIAL LIMITED -5.97% 1 066 SOLIUM CAPITAL INC. 62.00% 809

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 8 944 M EBIT 2019 2 619 M Résultat net 2019 1 805 M Dette 2019 - Rendement 2019 7,32% PER 2019 8,79 PER 2020 9,61 Capi. / CA 2019 1,76x Capi. / CA 2020 1,74x Capitalisation 15 750 M Prochain événement sur NATIXIS 09/05/19 Q1 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 5,61 € Ecart / Objectif Moyen 12% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre François Riahi Chief Executive Officer Laurent Mignon Chairman Veronique Sani Chief Operating Officer Nathalie Bricker Chief Financial Officer Henri Proglio Independent Director