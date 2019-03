Des situations de rattrapage Envoyer par e-mail :

Les actions japonaises gardent le cap de la hausse, même si les récentes séances montrent davantage d’hésitation. La bonne tenue de secteur des semi-conducteurs et un possible compromis dans le conflit commercial ont largement profité au Nikkei. Sur le denier mois glissant, les principaux contributeurs à la configuration positive correspondent principalement à des situations de rattrapage.Tout d'abord, Rakuten qui profite de ce climat porteur pour gagner 20% sur la même période de référence. Véritable galerie marchande en ligne, la société va étendre à 42 pays son service de vidéo (Rakuten TV). Dans la foulée, Cyberagent accomplit un excellent rebond technique en profitant dans les mêmes proportions (+20%). L’action de la société, œuvrant aussi sur internet, se sert de ce bon parcours pour combler un gap baissier significatif ouvert en janvier.Graphiquement, en données journalières, l’indice se stabilise au-delà des moyennes mobiles, ce qui génère un élément positif dans la configuration actuelle. Le franchissement de la ligne des 21800 points devrait être le catalyseur pour une extension supplémentaire en direction des 22700/23000 points. A contrario, dans le cas d’une prolongation de la phase de stabilisation, les cours pourraient revenir sur 20900 points.

