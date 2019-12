Open House Co., Ltd. : Un niveau d'achat

Données financières (JPY) CA 2020 603 Mrd EBIT 2020 65 967 M Résultat net 2020 44 750 M Dette 2020 131 Mrd Rendement 2020 2,70% PER 2020 7,35x PER 2021 6,78x VE / CA2020 0,77x VE / CA2021 0,70x Capitalisation 332 Mrd Prochain événement sur OPEN HOUSE CO., LTD. 13/02/20 Q1 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 3 708,75 JPY Dernier Cours de Cloture 2 999,00 JPY Ecart / Objectif Haut 60,1% Ecart / Objectif Moyen 23,7% Ecart / Objectif Bas 10,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Masaaki Arai President & Representative Director Keiji Taguchi Chief Information Officer & Executive Officer Hitoshi Imamura Senior Managing Director Ryosuke Fukuoka Director & Managing Executive Officer Kotaro Wakatabi Director, GM-Administration & Planning