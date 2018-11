Roche Holding Ltd. : Le titre s'attaque à des niveaux pivots 21/11/2018 | 09:36 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 253CHF | Objectif : 270CHF | Stop : 242.2CHF | Seuil d'invalidation : 240CHF | Potentiel : 6.72% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour Roche Holding Ltd.. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 253 CHF pour viser les 270 CHF. Graphique ROCHE HOLDING LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 252.2 CHF.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 251.65 CHF, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

