Opinion : Positive au dessus de 2882 PTS

Objectif de cours : 2940 PTS



En début d’après-midi, l’indice Empire State est ressorti au-dessus des attentes à 10.1 points pour le mois d'avril. En attendant l’ouverture, l’indice se négocie, en transactions hors marché, à l’équilibre.



Graphiquement, en données horaires, le S&P500 garde sa tendance haussière. Les vendeurs ne contestent aucunement ce parcours qui pourrait emmener les cours vers la borne historique des 2940 points. Il faudrait un retour sous la moyenne mobile des 20 jours (située à ce jour à 2882 points) pour voir un premier signe de fragilisation de la configuration. Dans un tel scénario, le repli potentiel devrait pousser l’indice au contact de la moyenne 50 jours à 2800 points.



