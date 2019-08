En hausse de 0.3% avec l'Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2822 PTS/ 2914 PTS



Les opérateurs ont salué le geste de la banque centrale chinoise pour soutenir le yuan et la volonté affichée de Washington de poursuivre les négociations commerciales, afin de parvenir à un accord.

Dans le sillage des places européennes et du rebond du pétrole ainsi que des rendements obligataires, l'indice S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0.3% aujourd'hui.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 209K contre 215K attendu. Les stocks de commerce de gros seront publiés à 16h.



