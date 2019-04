Indice en lévitation Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 16/04/2019 | 14:28

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 2872 PTS/ 2910 PTS





Les investisseurs prendront connaissance à partir de 15h15 de l’utilisation des capacités de production, de la production industrielle et à 16h, de l’indice NAHB dans l’immobilier.

En préouverture, les premiers échanges sont teintés de vert avec une hausse de 0.2%.



Graphiquement, en données horaires, le S&P500 garde sa tendance haussière. Les vendeurs ne contestent aucunement ce parcours qui pourrait emmener les cours vers la borne historique des 2940 points. Il faudrait un retour sous la moyenne mobile des 50 heures (située à ce jour à 2890 points) pour voir un premier signe de fragilisation de la configuration. Dans un tel scénario, le repli potentiel devrait pousser l’indice au contact du support des 2850 points. Les valeurs américaines ne montrent aucun signe de défaillance dans la construction du parcours haussier. La séance d’hier l’a prouvé une fois de plus en clôturant inchangée à -0.06%. Les vendeurs sont inexistants et ce sont les valeurs du secteur de la santé qui ont rebondi à l’image d’Anthem (+3.97%) et d'UnitedHealth (+3.15%).Les investisseurs prendront connaissance à partir de 15h15 de l’utilisation des capacités de production, de la production industrielle et à 16h, de l’indice NAHB dans l’immobilier.En préouverture, les premiers échanges sont teintés de vert avec une hausse de 0.2%.Graphiquement, en données horaires, le S&P500 garde sa tendance haussière. Les vendeurs ne contestent aucunement ce parcours qui pourrait emmener les cours vers la borne historique des 2940 points. Il faudrait un retour sous la moyenne mobile des 50 heures (située à ce jour à 2890 points) pour voir un premier signe de fragilisation de la configuration. Dans un tel scénario, le repli potentiel devrait pousser l’indice au contact du support des 2850 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.