Repli de 0.2% pour terminer la semaine

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3234 PTS/ 3290 PTS

Après avoir engrangé 0.31% à 3283 points hier, l'indice S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en repli de 0.2%, dans une logique de prudence face à l'expansion du coronavirus chinois. L'OMS a déclaré hier, que le virus, qui a infecté plus de 9000 personnes et fait 213 morts, constituait une "urgence internationale". Sur le front des sociétés, les résultats devraient être accueillis de manière contrastée: Amazon s'adjuge plus de 10% en préouverture, IBM 4%, après la nomination d'Arvind Krishna, comme directeur général et membre du conseil d'administration, à partir du 6 avril prochain, tandis que Visa recule de 2.8%. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent l'indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages à 14h30 puis l'indice PMI de Chicago à 15h45 (consensus 48.9) et l'indice de confiance du Michigan à 16H (consensus 99.1). Graphiquement, la consolidation perdure. A court terme, on attendra désormais la sortie des 3234/3290 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

