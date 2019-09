Très proche de son record absolu Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 2990 PTS

Objectif de cours : 3027 PTS





Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les ventes au détail et les prix à l'importation à 14h30 puis l'indice de confiance du Michigan et les stocks des entreprises à 16h.

Le marché devrait désormais focaliser son attention sur la Fed qui rendra son verdict en matière de politique monétaire la semaine prochaine.



Graphiquement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 2991 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Les 3027 points restent en ligne de mire (plus hauts historiques). Au-delà, on pourra viser 3050 points.

