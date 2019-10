Sanofi inaugure sa première usine digitale de fabrication en continu et ouvre la voie à la prochaine génération de sites de production de biomédicaments

L’une des premières installations de fabrication digitale au monde à utiliser des technologies de production intensive et en continu de médicaments biologiques

Le site de Framingham dans le Massachusetts (États-Unis) fabriquera les médicaments biologiques du portefeuille Médecine de spécialités

Les épreuves de qualification des procédés ont été menées avec succès au troisième trimestre 2019

PARIS – Le 15 octobre 2019 – Sanofi célèbre aujourd’hui l’inauguration de sa nouvelle usine de fabrication digitale à Framingham dans le Massachusetts (États-Unis), première usine digitale au monde faisant appel à des technologies de production intensive et en continu de médicaments biologiques.

La nouvelle usine est équipée de technologies de pointe qui connectent l’ensemble du processus de production à la recherche et au développement, ouvrant la voie à une accélération de la commercialisation de nouveaux médicaments importants pour les patients.

Cette usine donne un coup d’accélérateur à la transformation engagée au niveau de l’organisation des Affaires Industrielles de Sanofi, visant à se concentrer sur la fabrication de médicaments biologiques, en ligne avec la transformation du portefeuille de recherche et développement de l’entreprise. L’expansion des capacités de production biopharmaceutique est un axe essentiel de l’ambition de Sanofi d’établir le modèle d’excellence dans l’industrie biopharmaceutique.

Sanofi à la pointe de la production de biomédicaments

Les technologies avancées de fabrication pilotées par les données de l’usine devraient permettre à Sanofi d’atteindre de plus hauts niveaux de productivité, d’agilité et de flexibilité, tout en accélérant le passage de ses produits du laboratoire de développement à l’usine de fabrication et – surtout – en répondant aux besoins des patients partout dans le monde.

« Voilà plusieurs années que nous investissons pour préparer l’avenir de Sanofi. Notre installation de Framingham montre la voie de ce que sera la bioproduction pharmaceutique demain, en tirant le meilleur parti d’un processus de production intensif et continu couplé à une installation entièrement digitalisée », a déclaré Philippe Luscan, Vice-Président Exécutif, Affaires Industrielles Globales de Sanofi. « Cette inauguration montre que nous sommes à la pointe de l’innovation et de l’excellence industrielle, et nous permet de définir les contours de l’avenir de notre entreprise comme du secteur pharmaceutique. »

La transformation digitale de l’outil industriel de Sanofi est un élément clé de la volonté de l’entreprise de mieux exploiter les données afin d’optimiser ses procédés de fabrication, d’augmenter ses gains d’efficacité, d’améliorer son agilité pour répondre à l’évolution rapide des besoins des patients et d’accélérer la commercialisation des nouveaux médicaments issus de son portefeuille de R&D.

Framingham est la dernière-née des installations de bioproduction parmi un certain nombre de sites pilotes au sein du réseau de Sanofi, dont la transformation a été intensifiée. Les innovations qui y sont mises en place vont être rapidement standardisées et déployées sur l’ensemble des sites industriels de l’entreprise. Framingham est aussi la première installation « née digitale », d’autres sites historiques faisant pour leur part l’objet de transformations numériques. Outre Framingham, Sanofi a l’intention de déployer ces initiatives de transformation digitale sur les sites de Toronto (Canada), Suzano (Brésil), Waterford (Irlande), Sisteron (France) et Geel (Belgique).

Nouvelle composante du pôle biologique intégré de Sanofi à Framingham

L’installation de bioproduction digitale de Framingham fait partie du pôle biologique de Sanofi situé à Framingham. Cette plateforme intégrée et transfonctionnelle occupe depuis plus de 30 ans une place centrale dans le réseau industriel de l’entreprise. Le campus de Framingham intègre l’ensemble des infrastructures et activités nécessaires pour accélérer la mise à disposition de nouveaux traitements innovants pour les patients, depuis la recherche précoce et la conception de procédés jusqu’aux études cliniques et à la fabrication commerciale, en passant par des fonctions essentielles comme le contrôle qualité et la compliance, les affaires réglementaires, l’ingénierie, la chaîne d’approvisionnement et l’apprentissage et le développement.

La concentration de ces fonctions essentielles permet de concevoir des procédés et de fabriquer des produits de « bout en bout » avec fluidité, et offre aux collaborateurs du site des opportunités de développement et de formation sur des techniques de pointe leur permettant également de faire évoluer leurs compétences.





