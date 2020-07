Schneider Electric SE : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 15/07/2020 | 10:59 achat En cours

Cours d'entrée : 99.18€ | Objectif : 103€ | Stop : 97€ | Potentiel : 3.85% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Schneider Electric SE pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 103 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 101.65 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 102.9 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Sous-secteur Equipement et composants électriques - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SCHNEIDER ELECTRIC SE 5.86% 59 102 KEYENCE CORPORATION 17.43% 102 231 NIDEC CORPORATION -3.30% 39 630 EMERSON ELECTRIC CO. -18.58% 37 097 EATON CORPORATION PLC -4.28% 36 268 ROCKWELL AUTOMATION 8.09% 25 374 AMETEK, INC. -7.97% 21 060 LEGRAND SA -5.40% 20 936 WEG S.A. 55.77% 20 860 KYOCERA CORPORATION -22.27% 19 651 DELTA ELECTRONICS, INC. 22.11% 16 300

Données financières EUR USD CA 2020 24 452 M 27 963 M - Résultat net 2020 1 945 M 2 224 M - Dette nette 2020 4 033 M 4 612 M - PER 2020 28,1x Rendement 2020 2,58% Capitalisation 51 856 M 59 102 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,29x Nbr Employés 135 000 Flottant 88,2% Prochain événement sur SCHNEIDER ELECTRIC SE 23/07/20 Premier semestre 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 99,99 € Dernier Cours de Cloture 96,86 € Ecart / Objectif Haut 13,6% Ecart / Objectif Moyen 3,23% Ecart / Objectif Bas -27,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Pascal Tricoire Chairman & Chief Executive Officer Hilary Maxson Chief Financial Officer Hervé Coureil Executive Vice President-Information Systems Premraj Krishnakutty Vice President-Research & Development Willy R. Kissling Director