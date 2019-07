Les indices au beau fixe en juin malgré l'Iran et la Chine

Les indices boursiers ont enchaîné une troisième performance hebdomadaire positive en juin, pour évoluer sur de nouveaux pics. Malgré la montée des tensions politiques dans le monde, la perspective de voir les banques centrales continuer à irriguer les économies suffit au bonheur des investisseurs. Les regards sont braqués sur la fin de semaine et sur Osaka, où doit se tenir un G20 qui abritera une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.