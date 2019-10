Baisse des impôts, hausse des actions Envoyer par e-mail :

Les actions du Sensex se sont bien reprises grâce à la récente baisse surprise des impôts sur les sociétés, passant de 30% à 22%. La bourse de Bombay avait, par ailleurs, célébré cette nouvelle avec une hausse de 5.3%, plus forte avancée sur une journée depuis 10 ans. Sur le dernier mois glissant, le Sensex progresse globalement de 2.9%, accumulant ainsi 7% sur 2019. Parmi les composantes gagnantes à l’intérieur de l’indice, notons Asia Paints (+17.2%), le numéro un en Asie de la fabrication et la commercialisation de peinture qui se démarque par une croissance régulière chaque année. En revanche, plus rien ne va pour Yes Bank qui cède encore 42% au cours de la même période de référence, dans parcours déjà catastrophique (-78% sur l’exercice en cours), du en partie à la faillite de Jet Airways entrainant une créance irrécouvrable. Graphiquement, en données journalières, les cours ont brusquement réagi au contact des 36 100 points pour rejoindre la résistance des 39 100 points. Depuis ce mouvement rapide, la phase de consolidation se développe en forme de pullback sur la ligne pertinente des 37 530 points. La sortie prochaine, soit par le haut ou par le bas, donnera un sens directionnel plus marqué pour viser dans le cas d’une accélération, la cible des 40 200 points ou dans le scénario inverse le support à 36 100 points.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.