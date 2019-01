Le secteur automobile alourdit l'indice indien Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 30/01/2019 | 14:14





En revanche, le compartiment des bancaires et celui des technologies accomplissent des parcours haussiers sur janvier. Axis Bank (+12%) reste recherché par les investisseurs, après une forte augmentation de son produit net bancaire, ainsi qu'Infosys (services informatiques), se positionnant régulièrement dans les dossiers gagnants (+11%).



Techniquement, en données journalières, si la tendance long terme reste largement haussière, les mouvements récents s’inscrivent davantage dans une configuration neutre. En effet, les cours oscillent entre la borne inférieure des 35 500 points et la ligne haute des 36 580 points. Un prochain débordement de la résistance permettrait de viser la cible ambitieuse des 38 000 points. A contrario, une cassure du support entraînerait l’indice vers la zone basse des 33 500/34 000 points

Les actions indiennes, grandes gagnantes de ces dernières années, entament 2019 de manière étale, avec une performance indicielle proche de zéro. La pression exercée sur le commerce mondial fragilise le secteur automobile. On y retrouve les plus fortes baisses à l’intérieur du Sensex. Le constructeur numéro un du pays, Maturi Suzuki cède plus de 12% depuis le début d’année. Le groupe indien a vu son bénéfice net baisser de 17% sur son troisième trimestre. Dans la lignée de ce repli, d’autres sociétés comme Hero Motocorp, Mahindra et Tata Steel reculent toutes de plus de 15%, entraînées par les difficultés sectorielles.En revanche, le compartiment des bancaires et celui des technologies accomplissent des parcours haussiers sur janvier. Axis Bank (+12%) reste recherché par les investisseurs, après une forte augmentation de son produit net bancaire, ainsi qu'Infosys (services informatiques), se positionnant régulièrement dans les dossiers gagnants (+11%).Techniquement, en données journalières, si la tendance long terme reste largement haussière, les mouvements récents s’inscrivent davantage dans une configuration neutre. En effet, les cours oscillent entre la borne inférieure des 35 500 points et la ligne haute des 36 580 points. Un prochain débordement de la résistance permettrait de viser la cible ambitieuse des 38 000 points. A contrario, une cassure du support entraînerait l’indice vers la zone basse des 33 500/34 000 points

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.