Vers sa sixième année de hausse en 7 ans

Les services informatiques dominent une fois de plus le palmarès des réussites, à l’image de Tata Consultancy et ses 46% de gains depuis le début d’année. Hindustan Unilever (consommation courante) occupe la deuxième place avec une avancée de 28%.



Graphiquement en données journalières, les cours reprennent le chemin de la hausse après le creux d’octobre à 33 350 points. En revenant sur la zone des 36500 points, l’indice retrace environ 50% de la baisse depuis le pic des 38 900 points. Le comportement des valeurs indiennes à l’approche du point intermédiaire va donc être déterminant. Une accélération haussière et les 38 000 fixeront la ligne de mire, ou un échec dans la progression actuelle et le courant vendeur pourra s’imposer pour viser les 35000 points.

