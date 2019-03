Porté par son leader Envoyer par e-mail :

La majorité des composantes de l’indice participe à la hausse. Cependant, le poids lourd de la cote helvétique domine le classement des performances sur le dernier mois glissant. En effet, Nestlé gagne 7% sur cette séquence temporelle grâce à de bonnes publications. Le groupe agroalimentaire se voit emboîter le pas par Swiss Life (+6%) et Swisscom (+6%).



Graphiquement, en données quotidiennes, les cours viennent de connaitre un repli secondaire qui a permis de revenir au contact de la moyenne mobile 20 jours. La phase de consolidation devrait perdurer entre les 9460 points et le support court terme des 9150 points. L’éloignement des moyennes mobiles 50 et 100 bourses pourrait inciter les cours à se stabiliser dans ces bornes pendant plusieurs séances, avant de tenter un franchissement haussier en direction des 9500 points.

