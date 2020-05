Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,64% à 9751,124 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -1,04% à 9688,99 points - SLI (vendredi): -1,12% à 1423,75 points - SPI (vendredi): -1,06% à 12'083,85 points - DAX (vendredi): +0,07% à 11'073,87 points - CAC 40 (vendredi): -0,02% à 4444,56 points - FTSE-100 (vendredi): -0,37% à 5993,28 points - Dow Jones (vendredi): -0,04% à 24'465,16 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,43% à 9324,59 points - S&P 500 (vendredi): +0,24% à 2955,45 points - Nikkei (lundi): +1,73% à 20'741,65 points AMBIANCE - Rétablissement attendu après un vendredi noir, dans un marché global en manque d'impulsions. Wall Street et Londres fermés. NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Bâloise ramène à 1% les intérêts débiteurs du 2e pilier - Bachem injecte un million pour accélérer sa production de propofol - Orell Füssli change de responsable des ressources humaines - BCV: la division de l'action effective le 28 mai PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Senioresidenz demande la réduction de la valeur nominative - L'hebdomadaire Micro, nouvelle victime du coronavirus SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES VENDREDI ET WEEKEND - Kolmar Group AG visé par une dénonciation pénale - Les actionnaires de Blackstone acceptent l'ensemble des propositions - Axpo: la centrale de Beznau 1 redémarre après sa révision annuelle NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 08:30 OFS: statistiques de production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T1 PRESSE VENDREDI - Coronavirus: le Conseil fédéral a trop de pouvoir pour le président de l'UDC Blick - Les banques représentées par CS réclament les avoirs du patron de Luckin Reuters PRESSE DU WEEK-END - Un ancien président de la BNS met en garde contre la planche à billets SonntagsZeitung - Energie: immense réservoir de gaz naturel projeté sous les Alpes Matin Dimanche - Swiss Life: le président Dörig plaide pour une rapide réforme de la prévoyance presse CH-Media - Kühne+Nagel pourrait supprimer 25% de postes dans le monde Die Welt - Le coronavirus dope la banque en ligne de Credit Suisse NZZ - Coronavirus: le président de Gastrosuisse exige de nouveaux assouplissements RTS et SRF PRESSE DU JOUR - Le président de la FMH veut des stocks obligatoires plus importants "Blick" DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi et weekend: - ras aujourd'hui: (à 08h25) - EUR/CHF: 1,0589 - USD/CHF: 0,9736 - future Conf: - (vendredi: -29 pb à 177,24%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,514%) - OFS: production industrielle T1 +0,8% sur un an, chiffre d'affaires -0,4% DIVERS vendredi: Suisse: - Plus de 28 milliards pour la formation et la recherche - protection des données: Suisse et UE veulent accorder leurs violons Coronavirus: - la chloroquine augmente le taux de mortalité des malades du Covid - aucun nouveau décès dû au coronavirus enregistré en 24 heures - un robot pour la désinfection de surfaces contaminées international: - l'Argentine en défaut de paiement, mais les négociations se poursuivent - la BCE exclut un rebond rapide de l'économie (minutes) Coronavirus: - GB: quarantaine de 14 jours imposée aux voyageurs arrivant de l'étranger - l'Amérique du Sud, "un nouvel épicentre" de la pandémie (OMS) - le Royaume-Uni engagé à grand renfort de millions dans la quête d'un vaccin samedi: Suisse: - ras Coronavirus: - la Suisse compte 18 nouveaux cas de Covid-19 en 24h international: - quatre pays européens présentent leur propre plan d'aide Coronavirus: - plus de 5'250'000 cas déclarés dans le monde (comptage AFP) - l'Espagne va se rouvrir au tourisme, l'Amérique latine submergée - une étude confirme l'efficacité modeste d'un antiviral dimanche: Suisse: - S&P confirme le triple A du canton de Zurich, perspective "stable" - la majorité des mères veulent travailler plus Coronavirus: - le secteur du tourisme espère un assouplissement pour le 8 juin - soupe à la grimace pour 40% des restaurants qui ont rouvert - onze cas de plus en 24 heures, pas de nouveau décès international: - exonération de 3 mrd EUR de charges pour des entreprises françaises - la dette française "sans doute" supérieure à 115% du PIB en fin d'année Coronavirus: - escalade des tensions sino-américaines, fin de ramadan - Pékin agite le spectre de la "Guerre froide" - Pékin "prêt" à une coopération internationale sur l'origine du virus aujourd'hui: Suisse: - ras Coronavirus: - bonne collaboration entre hôpitaux publics et privés international: - Venezuela: Maduro célèbre l'arrivée d'un premier pétrolier iranien Coronavirus: - plus de 40'000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes - l'Europe déconfine lentement, près de 100'000 morts aux Etats-Unis plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 19 juin - offres de rachat: Pargesa: Parjointco offre 0,93 action GBL pour 1'action Pargesa (délai jusqu'au 8 juin) - IPO/nouvelles cotations sur SIX: Ina Invest (spin-off d'Implenia, prévu 1e 12 juin) V-Zug: spin-off de Metall Zug (le 25 juin) - prochaines décotations sur SIX: Lumx (le 30 juin, dernier jour de cotation le 29) - augmentations de capital, fractionnement d'actions, etc. BC Vaudoise: split des actions dans un rapport de 1:10 effectif le 28 mai HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Alpine Select (1,0 franc) - Orell Füssli (6,0 francs suisses) - Phoenix Mecano (10,0 francs suisses) plus tard: 26.05: - Poenina (1,0 franc) 29.05: - BC Bâle-Ville (3,10 francs suisses) - Warteck Invest (70,0 francs suisses) 08.06: - Orior (2,32 francs suisses) - BC de Thurgovie (2,80 francs suisses) 11.06: - BC du Valais (3,35 francs suisses) 16.06: - Lem (40,0 francs suisses) 23.06: - Minoteries (8,0 francs suisses) 02.07: - Siegfried (2,80 francs suisses remboursement de valeur nominale) 29.07: - Nebag (0,50 franc remboursement de valeur nominale) 16.09: - Richemont (1,0 franc) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Aryzta: JO Hambro Capital dispose encore de 4,03% - Dufry: Blackrock étend son exposition à 6,13% - Flughafen Zürich: Blackrock s'enfonce sous le seuil de 3% - Logitech: Norges Bank étend son exposition à 3,24% - Newron: Aviva modère son engagement à 6,16% - Sonova: UBS Fund Management franchit un seuil, à plus de 3% - SPS: Blackrock dispose de 10,1%

