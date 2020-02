Societe Generale : Résultats au 31 décembre 2019

PERFORMANCE T4-19 : PROGRESSION SOUTENUE DES REVENUS ET DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE SOUS-JACENT

Hausse des revenus +4,8% (+6,8%*) au T4-19 /T4-18, premiers résultats tangibles de l'amélioration des Activités de Marché (+16% au T4-19 /T4-18)

Nouvelle baisse des frais de gestion sous-jacents du Groupe de -0,7%1, effet ciseau positif

Coût du risque bas à 29 points de base au T4-19

Forte progression du résultat d'exploitation sous-jacent +33,1%1 au T4-19 /T4-18

Hausse du résultat net part du Groupe sous-jacent à 875 M EUR1 (+8,7% /T4-18)

RÉALISATIONS 2019 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

TRÈS FORTE PROGRESSION DU RATIO DE CET 1 A 12,7% AU 31 DÉCEMBRE 2019 (10,9% AU 31 DÉCEMBRE 2018)

RÉSULTATS 2019 REFLÉTANT LA DISCIPLINE SUR LES COÛTS ET LA BONNE MAîTRISE DU RISQUE

Revenus 2019 : -1,5%* /2018 ; revenus des métiers stables (-0,1%*)

Baisse des frais de gestion sous-jacents du Groupe : -1,0% sur 2019 /2018.

Coût du risque à 25 points de base sur l'année, en bas de la fourchette annoncée

Performance de la Banque de détail en France en ligne avec les objectifs 2019 sur les revenus et sur les coûts ; rentabilité résiliente

Confirmation du potentiel de croissance rentable des activités de Banque de détail et Services financiers internationaux (RONE sous-jacent de 17,9%1)

Exécution du plan de restructuration des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs au-delà des cibles annuelles

DIVIDENDE PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE 2,20 EUR EN NUMÉRAIRE

RENFORCEMENT DU BUSINESS MODEL

Le Groupe a continué, en 2019, à renforcer son business model autour des axes suivants : consolidation des positions de leadership dans les métiers et segments à valeur ajoutée ; équilibre des métiers et des géographies ; approfondissement des synergies et recherche d'efficacité. Les principales avancées ont porté sur trois dimensions : réalisation du plan de recentrage, renforcement des franchises cœurs et investissements dans la digitalisation des plateformes et l'expérience client.

SOCIÉTE GÉNÉRALE, LEADER DE LA FINANCE RESPONSABLE

Le Groupe vise une position de leader bancaire dans le domaine de la finance responsable. Au cours de l'année 2019, il a été distingué première banque mondiale sur l'environnement (Robecosam 2019) et récompensé par de nombreux prix sur l'ensemble des critères RSE.

PERSPECTIVES 2020

AMÉLIORATION DE LA PROFITABILITÉ

Résultat net part du Groupe attendu en hausse en 2020 par rapport à 2019 : revenus en légère croissance dans l'environnement actuel ; baisse des frais de gestion, baisse du coefficient d'exploitation, effet ciseaux positif

Coût du risque attendu entre 30 et 35 points de base en 2020

Le Groupe vise une amélioration de son ROTE en 2020

MAINTIEN D'UN NIVEAU DE CAPITAL SOLIDE

Le Groupe vise à se piloter au-dessus d'un ratio de CET1 de 12% qui demeure son objectif.

CRÉATION DE VALEUR POUR L'ACTIONNAIRE

Hausse de l'actif net tangible par action et du bénéfice par action en 2020 par rapport à 2019

Nouvelle politique de retour à l'actionnaire : taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe sous-jacent, pouvant inclure une composante rachat d'actions jusqu'à 10%, la composante dividende étant payée en numéraire

ORGANISATION DE DEUX PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES « DEEP DIVE » EN 2020 : AU PREMIER SEMESTRE SUR LA STRATÉGIE DU GROUPE EN MATIÈRE DE FINANCE RESPONSABLE ET, AU SECOND SEMESTRE, SUR L'EFFICACITÉ ET LE DIGITAL

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté : « L'année 2019 aura été une année intense de progrès au cours de laquelle nous avons réalisé l'ensemble des objectifs, tant stratégiques que financiers, que nous nous étions fixés. Nous entamons donc l'année 2020 avec confiance, forts d'un business model plus compact s'appuyant sur des positions de leadership dans des métiers à forte valeur ajoutée et des présences dans des géographies porteuses. Capitalisant sur la solidité de ce modèle, nous allons poursuivre le développement de nos franchises cœur et l'amélioration de notre rentabilité, en démultipliant nos efforts en matière d'efficacité opérationnelle et de discipline dans la gestion de nos coûts. Plus que jamais, nos ambitions autour de l'utilisation des technologies numériques pour enrichir l'expérience client et l'approfondissement de notre engagement RSE sont au cœur de notre démarche stratégique. Comme nous venons de le réaffirmer avec toutes nos équipes dans notre raison d'être, nous sommes déterminés à construire, avec nos clients, un avenir meilleur et durable. »

Lorenzo Bini Smaghi, au nom du Conseil d'Administration, a salué la solidité des résultats de l'année, notamment sur le renforcement des fonds propres et la maîtrise des frais généraux. Il a salué l'action déterminée de Frédéric Oudéa et de l'équipe de direction du Groupe Société Générale dans la conduite de la transformation de la Banque.