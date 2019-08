rominet 7 7 Abonnés 338 Messages "le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous resterez solvable" 63 valeurs SNA,NYR,PIG...

rominet - ce qui me pose un vrai pb pour me poser sur ce genre de valeurs c'est la situation troublée actuelle et la nervosité consécutive.



C'est chaud et tant pis si le train part sans moi, j'attendrai plus bas je pense;



a+