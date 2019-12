iggy - encore un bel exemple que les patrons et dirigeants de ce monde sont des imbeciles.

resumé du conseil d administration.



bon les gars j ai une super idée. on va triché sur les teste de pollution aux us . comme ca on va moins s emmerdé sur la recherche et le developpement.



si on se fait goler on risque de perdre toute credibilité, avoir une baisse de nos ventes. une amende aux us de 18 milliard soit 9 ans de resultats et perdre 36 milliards de capitalisation



mais en trichant on gagne quelques milliards



alors vous etes ok



oui oui pas de probleme on y va

ca doit etre les memes conseillers que notre cher président 2